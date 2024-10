S.A. 24 settembre 2021 Progetti inclusione e disabilità, bando a Sassari Progetti di inclusione per persone con disabilità, via al bando per creare partenariati per la co-progettazione e l´attuazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilit



SASSARI - A Sassari il Settore Politiche sociali, nell’Ambito del Plus con i Comuni di Porto Torres, Sorso e Stintino, ha pubblicato sul sito del comune l'avviso Includis 2021 per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla creazione di un partenariato per la co-progettazione e l'attuazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità. Le domande dovranno essere inviate al Comune di Sassari - Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it entro le 12 del 15 ottobre. Sono invitati a partecipare gli enti pubblici e le organizzazioni del Terzo Settore.



Dopo la positiva esperienza del progetto ReciprocaMente avviato nel 2018 e concluso nel 2020, con 71 tirocini attivati per l'inclusione attiva di persone con disabilità, il Comune di Sassari, tramite l’avviso Includis 2021 cerca soggetti partner per co-progettare un nuovo intervento volto a promuovere la realizzazione di un sistema di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità.



Il progetto è finalizzato al recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato. L'obiettivo è contribuire all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti con disabilità presenti sul territorio dell’Ambito Plus.