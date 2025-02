Cor 8:30 Dialogo semiserio sull´inclusione scolastica In programma venerdì 7 febbraio 2015 alle ore 17 presso la sala conferenze del Quarter ad Alghero il dialogo semiserio che promette emozioni, per sorridere e riflettere. Ideato e interpretato da Mario Muggiolu e Giampietro Uleri



ALGHERO - Incontro tra un ex docente che chiacchiera in modo ironico e scherzoso con un ex studente sul tema dell'inclusione scolastica degli studenti con diverse disabilità, disturbi o condizioni. Il dialogo, divertente ma ricco di spunti di riflessione, rivaluta l'importanza delle parole nonché a riconsiderare nuovi atteggiamenti per il futuro. Ideato e interpretato da Mario Muggiolu e Giampietro Uleri. In occasione della “Giornata dei Calzini Spaiati”, venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 17 presso la sala conferenze del Quarter ad Alghero, "Il mio amico speciale Alghero", "Nessuno Escluso di Ploaghe" e U.F.Ha. Sassari, hanno organizzato la presentazione di “Noi & Loro”, il dialogo semiserio che promette emozioni, per sorridere e riflettere. Ingresso libero.