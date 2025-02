S.A. 15:42 Asinara Waves trionfa in Coppa Italia La squadra di basket in carrozzina di Porto Torres, che ha conquistato la storica vittoria delle Final Four di Coppa Italia, disputate nel weekend presso il Palazzetto dello Sport Alberto Mura di Porto Torres. Le dichiarazioni del consigliere regionale Valdo Di Nolfo



PORTO TORRES - Grande successo per l’Asinara Waves, la squadra di basket in carrozzina di Porto Torres, che ha conquistato la storica vittoria delle Final Four di Coppa Italia, disputate nel weekend presso il Palazzetto dello Sport Alberto Mura di Porto Torres. La finale, vissuta con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo, ha coronato un percorso straordinario per la formazione turritana, che con impegno, determinazione e talento ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sport sardo. Una vittoria che è frutto di sacrifici, passione e spirito di squadra, e che ha emozionato tifosi e appassionati accorsi numerosi sugli spalti per sostenere i propri beniamini.



A celebrare questo importante traguardo è l’On. Valdo Di Nolfo, che ha dichiarato: «Sono orgoglioso di aver assistito a questa finale, e di aver ritirato le targhe che la FIPIC ha pensato di attribuire alla Regione Sardegna. È stata una partita emozionante e meritatissima dalla squadra turritana. Sentire il grido ‘Asinara, Asinara, Asinara’ levarsi dalla tribuna stracolma del palazzetto non può che rimarcare quanto il lavoro portato avanti da questi ragazzi sia uno spot per lo sport, per l’inclusione e soprattutto per il nostro territorio. Oggi ha vinto Porto Torres con l’Asinara, e con lei tutta la Sardegna!». Un risultato che conferma il ruolo centrale dell’Asinara Waves nel panorama sportivo sardo e nazionale e che rappresenta un’importante spinta per la diffusione dei valori dello sport inclusivo. La Sardegna intera esulta con loro per questa grande impresa.



Nella foto: la squadra e la dirigenza durante i festeggiamenti