Tennistavolo Sassari: campionati ed attività paralimpiche



SASSARI - La punta dell'iceberg è notevole ed è rappresentata dalle quattro squadre del Tennistavolo Sassari e dalle due della gemellata società Monterosello Sassari impegnate nei rispettivi campionati della A1 e A2 paralimpiche. Dietro però ci sono gli anni di lavoro della società sassarese sul fronte dello sport come attività di integrazione e benessere fisico come testimoniano i progetti tuttora portati avanti: Tennistavolo e disabilità dalla riabilitazione alla pratica agonistica (Tennistavolo Sassari) e Special Ping (Monterosello). Inoltre vanno rimarcati la collaborazione con il centro di riabilitazione Ge,Na. Di Sassari e con il Comune di Sassari per altri progetti di inclusione.

Un'attività intensa con decine di atlete e atleti che sono seguiti da tecnici e personale preparato, e hanno crescente bisogno di spazi per allenarsi.



Nella serie A gruppo 11 (atleti con disabilità intellettiva/relazionale) il Tennistavolo Sassari schiera Alessandro Ara e Stefano Mura. La Monterosello Sassari è formata da Stefano Satta Ardisson, Giancarlo Idini e Gianfranco Bellacicco ed è guidata dal tecnico Pierpaolo Idini.

Nella A2 gruppo 1-5 (in carrozzina) girone C il Tennistavolo Sassari gioca con due formazioni, A e B, composte da Giuseppe Demontis, Alberto Corradi, Maurizio Scanu, Maria Paola Tolu e Anna Grazia Turco. I due tecnici sono Marco Dal Fabbro e Guido Spano. La Monterosello schiera Giovanni Battista Sanna e Lorenzo Sanna, guidati dal tecnico Sandro Renna. Nella A2 gruppo 6-10 (in piedi) il Tennistavolo Sassari partecipa con Pietro Ghiani ed Enrico Sini, il tecnico è Ganiyu Ashimiyu.