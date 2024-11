S.A. 13:20 Scuola e disabili: riparte il servizio Da domani riparte il servizio trasporto degli studenti diversamente abili frequentanti le scuole secondarie superiori nella zona Nord-Ovest della Provincia di Sassari: Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Perfugas, Ozieri, Bono, Bonorva, Thiesi, Pozzomaggiore, e Valledoria



SASSARI - Mercoledi 20 Novembre riparte il servizio trasporto degli studenti diversamente abili frequentanti le scuole secondarie superiori nella zona Nord-Ovest della Provincia di Sassari (ossia nelle scuole aventi sede a Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Perfugas, Ozieri, Bono, Bonorva, Thiesi, Pozzomaggiore, e Valledoria). Terminate tutte le fasi inerenti il bando di gara si è arrivati in tempi rapidissimi all’assegnazione all’impresa esecutrice al fine di venire incontro agli alunni che, sulla base delle norme di legge, hanno richiesto e ottenuto il servizio di trasporto. Come sottolineato dall’Amministratore Straordinario Gavino Arru: «si tratta di un pregevole compito di supporto svolto dalla Provincia, con il contributo fondamentale della Regione Sardegna, a favore delle scuole, degli studenti e delle loro famiglie. Rimarca che con questo, doveroso, investimento si concorre a facilitare il percorso di inclusione scolastica negli istituti superiori ormai interessati da una sempre più crescente, multiforme e variegata necessità formativa». Progetti che vedono coinvolti con un unico obiettivo la scuola, l’azienda sanitaria, l’ente locale, la famiglia e le imprese esecutrici tutte coese nel favorire una progettazione in- dividualizzata al fine di garantire allo studente debitamente ausiliato un percorso agevole e sicuro nel tragitto casa-scuola-casa. Servizio di trasporto che insieme all’assistenza educativa e di base, anch’esse erogate dalla Provincia e dalla Regione, contribuiscono a garantire il diritto allo studio, favorire il benessere dell’alunno diversamente abile e quindi la sua più agevole integrazione scolastica e sociale.