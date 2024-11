S.A. 17:57 Teatro e disabilità alla Lega Navale Alghero Un gruppo di attori con disabilità trova nel teatro e nell´arte un´opportunità di socializzazione, supportato da un´associazione che offre formazione, supporto e un ambiente stimolante per la crescita personale: appuntamento il 3 dicembre



ALGHERO - La campagna “Tutti a bordo con la Lega Navale, nessuno escluso” è un'iniziativa che si inserisce nella "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità", con l'intento di promuovere l'inclusione sociale e la nautica solidale e inclusiva. L'obiettivo principale è abbattere le barriere che impediscono alle persone con disabilità (sia fisiche, motorie, intellettive, psichiche che sensoriali) di accedere al mare e alle acque interne, creando un ambiente accogliente e senza ostacoli. In questa ottica, la Sezione di Alghero, in collaborazione con l’associazione di volontariato “Laboratorio delle Strategie” – composta da familiari di persone con disabilità intellettiva e attiva nel comune di Alghero – ospiterà il prossimo 3 dicembre, dalle ore 17:30, la proiezione del film “I Promessi Sposi”.



Un gruppo di attori con disabilità trova nel teatro e nell'arte un'opportunità di socializzazione, supportato da un'associazione che offre formazione, supporto e un ambiente stimolante per la crescita personale. Grazie a questo spazio, gli attori possono superare le barriere e esprimere il proprio talento, dimostrando che l'arte è un potente strumento di inclusione e valorizzazione delle diversità. Un viaggio di inclusione, accettazione e scoperta, che dimostra come il talento e la forza di volontà non conoscano barriere.



Questo evento si inserisce nelle attività promosse dalla Lega Navale Italiana (LNI) per sensibilizzare la comunità e favorire l'integrazione delle persone con disabilità. La collaborazione con istituzioni locali, scuole e altre associazioni è un elemento fondamentale della campagna, poiché permette di creare una rete di supporto che rende possibili questi obiettivi. In sintesi, “Tutti a bordo con la Lega Navale, nessuno escluso” è un'iniziativa che mira a creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti, utilizzando il mare come simbolo di accessibilità, libertà e opportunità.