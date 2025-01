S.A. 24 settembre 2021 Arresto Puigdemont, sit-in a Sassari iRS, ProgReS e Torra, i partiti sardi indipendentisti ne chiedono l’immediata liberazione. Il sit-in di protesta si svolgerà davanti al Tribunale di Sassari durante la mattina



SASSARI - Dopo l'arresto di ieri sera dell'ex presidente della Generalitad della Catalogna e attualmente europdeputato Carles Puidgemont, iRS, ProgReS e Torra annunciano un sit-in per questa mattina (a partire dalle 09:00) davanti al tribunale di Sassari.



I partiti sardi indipendentisti ne chiedono l’immediata liberazione. Puigdemont, già in esilio, è stato fermato dopo essere sbarcato in Riviera del Corallo dove era atteso per la partecipazione ad una festa popolare sulla Catalogna.



Ad aspettarlo ha trovato numerosi agenti della polizia italiana che lo hanno arrestato sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica nazionale. Puigdemont ha trascorso la notte a Bancali e sarà a disposizione degli organi giudiziari, in particolare della Corte d’Appello di Sassari che ha competenza per decidere la sua messa in libertà o la sua estradizione verso la Spagna.