S.A. 27 settembre 2021 Tromba d´aria su Alghero A fine mattina per circa mezz´ora si è scatenato il panico in città e nei dintorni. Scoperchiata la terrazza del ristorante Lido. Numerosi i danni nelle attività e nelle abitazioni private. Rovesciato un veivolo in pista



ALGHERO - Una tromba d'aria si è abbattutta su Alghero nella giornata di domenica. A fine mattina per circa mezz'ora si è scatenato il panico in città e nei dintorni.



Numerosi i danni nelle attività, è stata completamente scoperchiata la terrazza del ristorante Lido. Disagi anche nelle strade dove sono caduti numerosi rami e alberi: dalla zona del Lungomare fronte El Trò al Piazzale della Pace dove un arbusto è caduto su una macchina.



Nella pista dell'Aeroporto un veivolo ultraleggero che si trovava nella pista è stato rovesciato da una fortissima raffica di vento. In mare la Capitaneria è intervenuta per mettere in salvo delle imbarcazioni impegnate in una regata che hanno perso la rotta rischiando di andare a sbattere contro gli scogli della muraglia. Scene di panico anche in mare dove qualuno dell'equipaggio è finito in mare ma è stato prontamente soccorso.



Danni e problemi nelle abitazioni private: vetrate e terrazze frantumate dalla forza del vento; testimoni riferiscono di un doppio vetro caduto dal sesto piano di una palazzina andando a finire su un auto parcheggiata. Una donna racconta del terrore nel fuggire dalla spiaggia con la propria famiglia in piena bufera: «sono caduta due volte e non riuscivo a raggiungere la macchina, un'esperienza terribile». Fortunatamente non si registrano feriti e vittime in città. Qualcuno si chiede come non sia stato potuto segnalare un avviso di condizioni meteo avverse, ma durante questo periodo non è una sorpresa. Lo scorso anno, un giorno più tardi, molti spazi della città erano stati chiusi per il vento e i temporali.



Nella foto: una barca messa in sicurezza dalla Capitaneria



Articolo in aggiornamento