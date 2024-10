S.A. 27 settembre 2021 Premio allevamento equino: Cloes campione Il nuovo campione regionale sardo è Cloes, sella italiano da Clarimo e Nora De Bois (da Orame) allevata da Raffaele Mulas di Capoterra e presentata da Pietro Arba



ABBASANTA - Un'edizione molto partecipata quella del 59° Premio Regionale Sardo che si è tenuto nell'azienda Agris di Tanca Regia (Abbasanta). I 287 cavalli iscritti testimoniano di un allevamento che nonostante il Covid ha retto bene ed è in crescita come numeri. Domenica si è disputata la giornata finale della manifestazione organizzata dall’Agenzia Agris Sardegna-Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, in collaborazione con il Comitato Regionale FISE Sardegna, sotto l'egida del Mipaaf.



Il nuovo campione regionale sardo è Cloes, sella italiano da Clarimo e Nora De Bois (da Orame) allevata da Raffaele Mulas di Capoterra e presentata da Pietro Arba. La cavalla di tre anni ha vinto la combinata, che metteva insieme i risultati del salto in libertà, dove è arrivata seconda, e della prova morfo-attitudinale, dove è arrivata terza.



Cloes ha totalizzato 237,6 punti. Alle sue spalle Coupe de Rain, allevata da Enrico Olla e di proprietà di Giangavino Serra, presentato da Antonio Niedda. Terzo posto per Hannibal Lecter, allevato da Antonio Piras e di proprietà di Enrica Dettori, presentato da Riccardo Dettori. Il salto in libertà (quello senza cavaliere) è stato vinto per i sella italiano da Campidanu, allevato da Efisio Lepori di Santa Giusta e presentato da Agostino Mascia. Fra gli anglo arabi di tre anni successo per Coro Eranu, allevato da Luigu Ladu di Benetutti e presentato da Andrea Pes.



Per quanto riguarda i due anni, da segnalare il primo posto nella prova di attitudine al salto di Deboi, allevata e presentata da Leonardo Galleri di Villanova Monteleone. Il migliore degli anglo arabi è stato invece Doria di Francesco Murgia, ma sempre di Villanova Monteleone. Le premiazioni sono state effettuate dal dirigente dei Servizi Ippici Agris, Raffaele Cherchi, il presidente della Fise Sardegna Stefano Meloni e la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta, che ha dichiarato: «Abbasanta è da sempre legata a Tanca Regia. Questa e altre manifestazioni danno risalto regionale e nazionale al nostro paese. Sono un valore aggiunto che speriamo sia sempre più coinvolgente».



Nella foto: Pietro Arba con Cloes