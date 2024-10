G.P. 28 settembre 2021 «Stato emergenza sanitaria per lingua blu» Tore Piana Presidente del Centro studi Agricoli lancia l’allarme rosso e chiede alla politica regionale e al Presidente della Regione Solinas, lo stato di emergenza sanitaria da epizoozie e preveda urgenti e adeguate misure di prevenzione e di indennizzi agli allevatori sardi colpiti dal virus della bluetongue



CAGLIARI - «La Blue Tongue che colpisce gli ovini in Sardegna, riappare in tutta la sua drammaticità nelle aziende ovicaprine Sarde, colpendo migliaia di capi ovini ad una velocità impressionante. Sembravano lontanissimi i ricordi degli anni 2000, quando comparve per la prima volta il Virus in Sardegna - afferma Tore Piana - Oggi, nel mondo agropastorale Sardo c’è molta preoccupazione sia per l’altissimo numero in crescendo della diffusione dei focolai alle aziende ovi caprine sia per le conseguenze che questa provoca a due mesi dai parti. Inoltre a questo si aggiunge il blocco della movimentazione dei Bovini, che in caso di vendita fuori regione crea enormi problematiche e maggiori spese».



«I dati a oggi sono drammatici -continua Tore Piana - secondo le schede fornite dall'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, consultabili sul sito dell’Ente al 31 Agosto 2021 i focolai in Sardegna erano 205 con un numero di capi ovini coinvolti di 68.105 e n’ 338 capi morti mentre al 27 Settembre 2021 i focolai registrati sono 1.331 con numero capi coinvolti di N’456.401 e capi morti 4.342 e di capi con sintomi clinici accertati di N’41.928. Numeri allarmanti e si considera l'aumento giorno per giorno , con percentuali in un mese del 1.200% l'aumento delle pecore morte , e del 550% l'aumento dei focolai. Da notare che sino a oggi non risultano pecore abbattute, da parte dei servizi veterinari della ATS».



«Questi dati e le percentuali di crescita e diffusione del Virus della Lingua Blu in Sardegna, ci preoccupa enormemente, tanto da farci dire che siamo “in allarme rosso” - afferma Tore Piana Presidente del Centro studi Agricoli - tanto più visto che siamo a circa 40 giorni dai primi parti delle pecore e preso atto del momento favorevole per il prezzo del latte Ovino. Non vogliamo qui, dichiarare responsabilità, ma alla politica regionale e al Presidente della Regione Solinas, chiediamo che la Regione dichiari lo stato di emergenza sanitaria da epizoozie e preveda urgenti e adeguate misure di prevenzione e di indennizzi agli allevatori sardi colpiti dal virus della bluetongue».