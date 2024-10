Cor 28 settembre 2021 Aggressione all´ex sindaco di Alghero: condanna confermata I giudici hanno respinto la richiesta del legale della difesa di sottoporre l´imputato ad una nuova perizia psichiatrica. Condanna confermata in Corte d´Appello a 3 anni e 6 mesi di reclusione



ALGHERO - Condanna confermata, questa mattina, in Corte d'Appello a Sassari, per il 46enne algherese che nel giugno 2020 aggredì in mezzo alla strada l'ex sindaco di Alghero Mario Bruno: 3 anni e 6 mesi di reclusione come la sentenza in primo grado. I giudici hanno respinto la richiesta del legale della difesa di sottoporre l'imputato ad una nuova perizia psichiatrica.