Cor 28 settembre 2021 La Villa Romana è per tutti: successo al Parco In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 si è svolto un importante evento di successo presso il sito archeologico della Villa Romana di Sant’Imbenia ad Alghero. Grande partecipazione degli adulti nei laboratori, ma anche dei bambini coinvolti in attività manuali



ALGHERO - L'incontro di domenica nella Baia delle Ninfe si è aperto con i saluti del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro Bruno Billeci che ha richiamato l’attenzione sul significato della parola Patrimonio: “Espressione allo stesso tempo di eredità e di proprietà che diventa bene comune e coinvolge la comunità a partecipare all'arricchimento e incremento del patrimonio stesso”.



Si è unito ai saluti il Direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani, condividendo appieno il discorso del Soprintendente: «L’evento di oggi, in questo prezioso bene comune, è inserito nel progetto Pre-occupiamoci della nostra storia, un progetto di cittadinanza attiva che si muove sulla sequenza tutela-valorizzazione-gestione-promozione con il coinvolgimento di partner istituzionali, con l'obiettivo finale, a brevissimo, di aprire alla fruizione pubblica – e ancora il direttore – questo progetto, cosi come altri da noi realizzati, palesano la chiara possibilità di partecipazione della cittadinanza, oltre che la possibilità di definire un’iniziativa che arricchirà l'offerta culturale del territorio». «La Villa romana per tutti, tutti per la Villa romana - ha proseguito la responsabile del CEAS Porto Conte - Antonella Derriu – è una delle azioni dedicate al coinvolgimento della comunità sul futuro di questo nostro bene comune. A questo proposito da qualche settimana è online un questionario che invita tutti ad esprimere suggerimenti e idee, che è stato visitato da più di 10.000 utenti e compilato da oltre 200».



Ha concluso la prima parte della serata Gabriella Gasperetti, responsabile del Patrimonio archeologico della SABAP SS e NU: «Una grande occasione, oggi a Villa romana, che offre, nello spirito delle Giornate europee del Patrimonio 2021, del progetto citato e del Festival dello Sviluppo Sostenibile la più ampia inclusione nella conoscenza del nostro patrimonio culturale. I laboratori che seguono illustreranno frammenti di storia, sveleranno misteri, soddisferanno curiosità non solo su questo sito archeologico, ma anche sul Villaggio nuragico Sant’Imbenia insieme al professor Marco Rendeli dell’Università di Sassari».