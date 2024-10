Cor 29 settembre 2021 Donnortei, libertà un´aquila reale Un magnifico esemplare di aquila reale, proveniente dal centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, è stato liberato nelle campagne di Fonni, in località Donnortei. Il rapace era stato soccorso qualche settimana fa da una pattuglia della Forestale



FONNI - Un magnifico esemplare di aquila reale, proveniente dal centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, è stato liberato nelle campagne di Fonni, in località Donnortei. Il rapace era stato soccorso qualche settimana fa da una pattuglia della Forestale, dopo la segnalazione di un privato che lo aveva rinvenuto in evidente stato di difficoltà. Portata immediatamente al centro di recupero dell’Agenzia FoReSTAS, l’aquila reale era stata sottoposta ad una serie di accertamenti sanitari che hanno permesso di individuare e curare prontamente il suo problema.



Finalmente ristabilita, l’aquila è stata così liberata a Fonni, nella stessa località nella quale era stata rinvenuta, alla presenza di diverse classi del distretto scolastico. Alla “cerimonia” della liberazione, caratterizzata da alcuni spettacolari volteggi del rapace, quasi a segnare il riappropriarsi del proprio territorio, oltre alle scolaresche e al personale del Corpo forestale della stazione di Gavoi, e dell’Agenzia FoReSTAS di Nuoro, hanno partecipato il cittadino fonnese che per primo aveva soccorso il rapace e il Sindaco di Fonni, Daniela Falconi, accompagnata dal suo vice. Il recupero del rapace è stato possibile grazie alla sinergia delle istituzioni preposte e rappresenta motivo di grande soddisfazione e ricompensa per la notevole mole di lavoro che questa attività comporta sia per il Corpo forestale, sia per l’Agenzia FoReSTAS.