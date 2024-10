G.P. 30 settembre 2021 Sabato raccolta sangue ad Alghero Dalle ore 8 alle 12, l’autoemoteca con l´equipe medica dell´Avis provinciale sosterà presso Largo san Francesco in piazza Pino Piras. Un invito esteso a tutta la popolazione perché donando il sangue possiamo salvare la vita agli altri



ALGHERO –Giornata di raccolta di sangue ad Alghero. Sabato 2 ottobre dalle ore 8 alle 12, l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale sosterà presso Largo san Francesco in piazza Pino Piras.



L'Avis Comunale di Alghero in collaborazione con il M.A.S.C.I. Alghero e il centro trasfusionale di Alghero invita a donare vista la carenza di sangue che si accentua periodicamente, quest'anno ancora di più in quanto continua l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.



Considerato il momento particolare di emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, l’Avis invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta o presso il centro trasfusionale della nostra città.