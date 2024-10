G.P. 30 settembre 2021 UniCa: concorso professioni legali Università di Cagliari al via le selezioni per la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Pubblicato il bando per il percorso di alta formazione dedicato ai giuristi diretto da Paoloefisio Corrias. Scadenza fissata per il giorno 11 ottobre



CAGLIARI - Pubblicato il bando di selezione per l'iscrizione alla Scuola di specializzazione per le Professioni Legali, organizzata dall’Ateneo cagliaritano e coordinata da Paoloefisio Corrias. Le domande dovranno essere presentate entro l'11 ottobre. Per iscriversi al concorso è obbligatorio utilizzare la procedura online, disponibile nella sezione servizi online del sito internet dell’Università.



Al concorso possono partecipare coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in data anteriore al 12 novembre 2021.



I candidati sono convocati per lo svolgimento della prova di selezione per il giorno 12 novembre 2021, alle 9, in una sede che verrà successivamente comunicata. La prova consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di 90 minuti. Sono ammessi alla Scuola i primi 85 candidati e candidate della graduatoria di merito predisposta sulla base del punteggio ottenuto nella prova d’esame e della valutazione dei titoli.