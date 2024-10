S.A. 1 ottobre 2021 Ponte Serra chiude per una settimana Chiusura al traffico dal 4 al 15 ottobre per la realizzazione del manto stradale e pedonale. L´impresa sta provvedendo al posizionamento della segnaletica



ALGHERO - Da lunedì prossimo, 4 ottobre, il transito sul Ponte Serra ad Alghero sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale fino al 15 ottobre per consentire le lavorazioni riguardanti il manto stradale e le pavimentazioni. L'impresa è giunta al temine delle opere che prevedono la scarificazione, il rinforzo strutturale, la pavimentazione stradale e pedonale e i parapetti. L'impresa sta provvedendo al posizionamento della segnaletica di preavviso relativamente alla chiusura.