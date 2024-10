S.A. 3 ottobre 2021 Covid: 73,3% dei sardi è vaccinato Salgono a 1.177.891 (1.130.288 con doppia dose e 47.603 monodose) le persone vaccinate in Sardegna. Successo degli Open day nell´isola



CAGLIARI - Salgono a 1.177.891 (1.130.288 con doppia dose e 47.603 monodose) le persone vaccinate in Sardegna. Si tratta del 73,7% della popolazione complessiva.



L'Open Day vaccinale organizzato dall'Arnas "G. Brotzu" all'ospedale San Michele di Cagliari si è concluso in particolare con 311 dosi di Pfizer somministrate, Finora nei due ospedali dell'Arnas (San Michele e Oncologico Businco) sono state somministrate quasi 70mila così dall'inizio della campagna vaccinale.



Buon afflusso di persone anche all'Open Night "Aperivax"a Quartu: 403 tra tanti stranieri e in generale molti giovani. Intanto è tutto pronto a Sassari per l'Open day di venerdì 8 ottobre. In Piazza d'Italia ci saranno tutte le più importanti realtà del territorio: lo stand del Comune, dell’Università di Sassari, della Dinamo maschile, femminile e la Dinamo Lab, della Torres, maschile e femminile, de La Nuova Sardegna e dell’Ente concerti Marialisa De Carolis.