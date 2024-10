S.A. 4 ottobre 2021 Affaire Barracelli «faide» in maggioranza In una nota congiunta i partiti dell´Opposizione di Alghero attaccano il Primo cittadino e la sua coalizione per la vicenda dei Barracelli, da oltre un anno in attesa della votazione per la scelta del nuovo capitano



ALGHERO - «A causa delle solite beghe interne alla maggioranza, in Alghero non si riesce a nominare il comandante dei Barracelli, con quello attuale che va avanti in proroga da quasi un anno, visto che il cdx continua a rinviare la votazione per l’elezione del nuovo capitano della compagnia. Le faide che attraversano la maggioranza, dunque, continuano, irrimediabilmente, a bloccare numerosi atti e numerose scelte. D'altronde dalla sua elezione il modello Conoci viene studiato come massimo esempio di immobilismo».



In una nota congiunta i partiti dell'Opposizione cittadina attaccano il sindaco e la sua coalizione per la vicenda dei Barracelli, da oltre un anno in attesa della votazione per la scelta del nuovo capitano. «Si sta veramente andando oltre ogni limite, preferendo tenere in carica un comandante in regime di proroga - essendo il suo mandato triennale scaduto da tempo - pur di non andare al voto in consiglio comunale, finché non si sarà raggiunta una unanimità in maggioranza» incalza il centro-sinistra.



Secondo i consiglieri di minoranza «in sostanza Conoci e il fido assessore Montis preferiscono rinviare il voto finché non saranno riusciti a portare tutti i consiglieri ad accettare la loro indicazione di voto. Per questa ragione da tempo nei consigli comunali assistiamo a inversioni dell'odg per evitare di votare la delibera sui Barracelli e addirittura in un paio di occasioni la destra algherese ha preferito far mancare il numero legale per far chiudere il consiglio anzitempo e non esprimere il voto utile per nominare il nuovo capitano dei Barracelli».



E concludono: «ora basta, però, è arrivato il momento che il sindaco Conoci, l'assessore Montis e la maggioranza di destra si prendano le proprie responsabilità e decidano chi deve guidare la compagnia per i prossimi 3 anni. Il morbo conociano dell’immobilismo a oltranza e del procrastinare tutte le decisioni ha già fatto troppi danni e decimato la compagnia barracellare (di fatto ad oggi sono pochissimi i barracelli che svolgono servizio…)».