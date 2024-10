6 ottobre 2021 Cada dia: 6 ottobre 1945



Nasce Ivan Graziani, chitarrista rock e autore di tantissimi successi, alcuni dei quali concepiti proprio ad Alghero, alla quale era legato da un profondo sentimento, in particolare con il Carrer Pepi Gall dove è nata la madre dell´artista. Veniva spesso ad Alghero per raccogliere l'ispirazione per la scrittura delle sue canzoni e successivamente il sentimento di "casa" nella Riviera del Corallo viene ereditato da tutta la sua famiglia. La città di Alghero gli dedica l'Anfiteatro Maria Pia.