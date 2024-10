Cor 4 ottobre 2021 Mensa, partenza col caos ad Alghero Falsa partenza per la nuova gestione del servizio mensa ad Alghero. Ritardi e mancate consegne hanno caratterizzato il primo giorno del tempo prolungato nelle scuole cittadine. Disagi e lamentele in numerosi plessi



ALGHERO - Falsa partenza. Ad Alghero il primo giorno di tempo prolungato nelle scuole dell'infanzia e primarie è all'insegna dei disagi. Il nuovo servizio mensa assegnato alla Serenissima Ristorazione Spa parte nel caos nelle scuole cittadine. Oltre ai gravi ritardi nella consegna del cibo, in numerosi plessi si segnala perfino l'assenza di tovaglie, piatti e stoviglie. Non solo: pare che in molti casi le addette mensa fossero sprovviste di camici e divise. Un disagio reso ancor più grave sull'ordinario andamento dei lavori scolastici a causa dell'impossibilità delle scuole di contattare il nuovo centro cottura.



