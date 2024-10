S.A. 4 ottobre 2021 Laboratorio Analisi: disagi per prenotazioni Disagi per le prenotazioni al laboratorio analisi dell´Ospedale civile di Alghero. Il problema è sempre lo stesso: riuscire a prendere la linea telefonica nell´orario indicato



ALGHERO - Disagi per le prenotazioni al laboratorio analisi dell'Ospedale civile di Alghero. Non è una novità ma la situazione non migliora e le proteste degli utenti non si placano. Il problema è sempre lo stesso: riuscire a prendere la linea telefonica nell'orario indicato, dal lunedì al venerdì, solo dalle 11 alle 13.30. Di più: non è mai stata attivata la prenotazione online, una modalità ancora più funzionale e utile in un periodo ancora sensibile tra i nosocomi e il personale sanitario dovuto all'emergenza Covid.