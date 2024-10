Cor 5 ottobre 2021 Rivoluzione a Sant´Agostino, sopralluogo Proseguono i lavori. L´ex Cotonificio di Alghero verso la rinascita. Giovedì sopralluogo della Commissione lavori pubblici presieduta dalla consigliera Monica Pulina (Gruppo Misto). Soddisfatta l'opposizione: è la svolta



Nei giorni scorsi gli ex amministratori e attuali consiglieri del Centrosinistra esprimevano grande soddisfazione per il fatto che, in continuità amministrativa, la Giunta Conoci stesse portando a compimento quanto nella scorsa consiliatura si è pensato, finanziato e progettato, parlando di vera svolta per il quartiere [ ALGHERO - La commissione consiliare III è convocata presso l’ex Cotonificio di via Marconi, per un sopralluogo dedicato alla verifica dello stato di attuazione dei lavori di riqualificazione del sito. La Commissione presieduta dalla consigliera Monica Pulina () si recherà nel cantiere di Sant'Agostino giovedì 7 ottobre.Alla presenza dell’assessore alle opere pubbliche Antonello Peru (), verrà illustrato sul posto lo stato di avanzamento dei lavori iniziati ad aprile che prevedono un investimento di 3,2 milioni di euro grazie al finanziamento regionale del 2016. Il futuro dell’ex fabbrica prevede il completo recupero del complesso incastonato in uno dei quartieri più popolosi di Alghero, struttura per lunghi anni in stato di abbandono pressoché totale. Il cronoprogramma degli interventi prevede entro la fine del 2022 la consegna dell'opera alla comunità. Il complesso, totalmente ristrutturato, diventerà un vero e proprio polo di eccellenza con spazi dedicati all’aggregazione, ai laboratori artigiani, agli incontri culturali, esposizioni, mostre, svago, nuova impresa. L’area dispone inoltre di uno spazio verde di oltre 1000 mq. da utilizzare come parco urbano.Nei giorni scorsi gli ex amministratori e attuali consiglieri del Centrosinistra esprimevano grande soddisfazione per il fatto che, in continuità amministrativa, la Giunta Conoci stesse portando a compimento quanto nella scorsa consiliatura si è pensato, finanziato e progettato, parlando di vera svolta per il quartiere [ LEGGI ].