G.P. 12 ottobre 2021 Pirri: arrestato ladro di intimo Pirri, ruba slip e reggiseni stesi e perseguita la proprietaria: finisce a processo. Il ladro ha alcuni precedenti per spaccio e quindi è stato sottoposto all´obbligo di dimora.



CAGLIARI. Il protagonista di questa storia rubava slip e reggiseni stesi ad asciugare. Solo che nel caso cagliaritano la vittima ha vissuto mesi di apprensione e si configura il reato di atti persecutori e furto. Il ladro di biancheria intima ha 41 anni ed è di Monserrato, e le indagini nei suoi confronti erano terminate nel settembre 2020.



L'uomo faceva incursione sul balcone di una casa per tre mesi per prendere la biancheria della proprietaria. Quest'ultima ha vissuto mesi di ansia. L'uomo l'avrebbe incontrata per strada e dopo l'ha rintracciata sui social e ha iniziato a perseguitarla. Poi sono iniziate le incursioni nella casa di Pirri.



Quando i carabinieri sono andati a casa sua hanno trovato la refurtiva: 28 slip e un reggiseno. Il quarantunenne si dovrà presentare davanti al giudice delle udienze preliminari Roberto Cau il 14 dicembre: il pubblico ministero Alessandro Pili ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio dell'uomo. Il ladro ha alcuni precedenti per spaccio e quindi è stato sottoposto all'obbligo di dimora.