G.P. 12 ottobre 2021 Meteo: ondata di freddo in arrivo Giornata di tregua, ma una nuova massa fredda si prepara ad irrompere sull´Italia. Da domani rovesci anche sulla Sardegna e la Sicilia, con abbassamento delle temperature minime. Il maltempo abbandonerà il Sud già da venerdì



ALGHERO - Da metà settimana venti freddi dal Nord Europa e minime in picchiata. Una piccola tregua prima della nuova tempesta e dell’annuncio vero di un inverno che bussa alle nostre porte. Le previsioni meteo per oggi, martedì 12 ottobre confermano che sarà una giornata di eccezioni perché quasi generalmente il tempo sarà stabile e poco perturbato.



Un vasto anticiclone ubicato sull'Europa occidentale obbliga i corpi nuvolosi a seguire una traiettoria da nord verso sud. Un nuovo fronte freddo si sta addossando alla catena alpina e nella serata odierna inizierà a travasare aria fredda a partire dalle regioni centro-settentrionali. La vecchia depressione che ha interessato il meridione si è spostata verso la Grecia, favorendo un temporaneo miglioramento delle condizioni del tempo in loco.



Il tempo peggiorerà in fretta a partire dal Nordest ma anche le regioni del Sud e quelle adriatiche saranno colpite. In arrivo piogge, temporali e nubifragi su molte zone.Da Domani, rovesci al centro e al sud, specie lungo il versante adriatico. Rovesci anche sulla Sardegna e la Sicilia, con abbassamento delle temperature minime, ma il maltempo abbandonerà il Sud già da venerdì.