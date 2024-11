Cor 13 ottobre 2021 Di Nolfo su commissione Mensa e sopralluogo al Sacro Cuore Un incontro richiesto dai consiglieri di centrosinistra con forza e in maniera ufficiale dopo il caos incondizionato dei primi giorni di servizio ad Alghero. Durante i lavori della Commissione Consiliare pubblica istruzione sulla mensa, è intervenuto a lungo e in maniera approfondita su diversi aspetti Valdo Di Nolfo







«Ciò che è accaduto nei primi giorni è a detta di tutti, senza differenza di colore politico, un'indecenza. Sono convinto che ciò che è accaduto però non sia stato un caso. Se l'azienda obbliga a lavorare gli addetti allo "scodellamento" senza fornire niente e quando dico niente dico proprio niente: tovagliette, posate, bicchieri, carrelli, mestoli per lo scodellamento, divisa, scarpe antinfortunistiche, mascherine, detersivo per i piatti, sapone per le mani ecc.) accade questo. Quando attrezzi un centro cottura di Barbie questo accade. Non è un caso, è frutto di errori su errori che si dovevano evitare, stiamo parlando del servizio che alimenta i bimbi della nostra città.

Perchè mi riferisco al centro cottura chiamandolo "di Barbie"? Perchè è in miniatura, assolutamente sottodimensionato: 200 mq su un solo livello contro i 280 mq per 2 (livelli) di quello precedente. La cella frigo talmente piccola che la frutta deve stare fuori, giusto per dirne una. Non solo, il centro non può lavorare prima delle 8 di mattina perchè ancora non ha ricevuto la potenza elettrica necessaria a sopravvive grazie ad un grande generatore di corrente».



«A seguito dei nostri interventi sono state prese diverse decisioni tra cui: Chiedere immediatamente il sopralluogo dell'ASL nel centro cottura; Chiedere incontro con i dirigenti scolastici soprattutto sul possibile ripristino delle aule mensa; Organizzare sopralluogo della Commissione Consiliare Pubblica Istruzione al centro cottura; Sollecitare il rinnovo dei membri della Commissione Mensa per incontrarli ufficialmente in Commissione Consiliare Pubblica Istruzione. Intanto a chiusura dei lavori ho voluto vedere con i miei occhi il servizio e insieme all'assessora e ai funzionari abbiamo fatto un giro nella Scuola del Sacro Cuore. Ho assaggiato tutto il cibo, il primo, il secondo e contorno. Ma soprattutto ho potuto capire con esperienza diretta quali sono gli aspetti organizzativi che non vanno e la prima cosa che ho pensato è che senza il grande impegno e l'abnegazione che ci stanno mettendo lavoratrici e lavoratori non si sarebbero raggiunti neanche quei piccoli miglioramenti che abbiamo visto. Prima di tutto un grazie di cuore a loro» ha concludo il consigliere comunale Di Nolfo.



