Cor 12 ottobre 2021 L´ex batteria di Punta Giglio verso l´apertura



ALGHERO - Nuovi servizi per escursionisti ed amanti della natura, un museo all'aria aperta da godere tutto d'un fiato e la possibilità di pernottare o semplicemente ristorarsi. Il tutto nel pieno rispetto degli habitat, immersi nella natura incontaminata di Punta Giglio, all'interno del Parco Regionale Naturale di Porto Conte, a picco sul blu del mare di Capo Caccia, col golfo di Alghero sullo sfondo.



Ancora qualche giorno e il fantastico compendio dell'ex Batteria militare S.R. 413 incastonata sulla falesia di Punta Giglio ad Alghero sarà totalmente fruibile a residenti e turisti. L'immobile, per decenni inutilizzato, ridotto ormai a rudere pericoloso, è stato totalmente riqualificato grazie all'intervento promosso dalla cooperativa Il Quinto Elemento, che gestirà la struttura in stretta collaborazione e sinergia con l'ente Parco per i prossimi anni: sarà il Rifugio di Mare, Maps - Museo Ambientale di Punta Giglio Sardegna. Alcuni contrattempi sopraggiunti nel lungo iter autorizzativo ne hanno rallentato i lavori, ormai ultimati. Opere, seppur autorizzate dalla Soprintendenza e dai numerosi enti coinvolti, aspramente contestate da un agguerrito comitato spontaneo di cittadini.



L'obbiettivo del progetto nato dall'accordo del 2017 tra Comune di Alghero e Demanio dello Stato (l'attuale proprietario del bene), inserito poi nel "Valore Paese - Cammini e Percorsi", il bando pubblico in partnership col Ministero dei Beni Culturali, Legambiente, Touring Club, Fondazione con il Sud e Anci, era la riqualificazione, la salvaguardia e la fruizione pubblica dei luoghi. Concluso anche l'allestimento museale l'aria, di notevole interesse storico e paesaggistico, rappresenterà un presidio di rara bellezza, che arricchirà la qualità dell'offerta turistica della Riviera del Corallo.