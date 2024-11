Cor 14 ottobre 2021 Contrassegni disabili, sportello a Sassari Richiesta contrassegni disabili, a Sassari attivato un servizio di informazioni rivolto in particolare a persone con capacità di deambulazione impedita o gravemente ridotta: È necessario prendere un appuntamento il martedì e il giovedì



SASSARI - Da oggi, 14 ottobre, l'ufficio Traffico del Settore Infrastrutture per la mobilità attiva un servizio di ricevimento utenti, per fornire informazioni, rivolto in particolare a persone con capacità di deambulazione impedita o gravemente ridotta. È necessario prendere un appuntamento allo 079.279836, chiamando il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11.



Tutti i mercoledì, dalle 9 alle 11, negli uffici di via Carlo Felice 10A (esclusivamente dopo aver concordato l’appuntamento), sarà possibile avere informazioni relative al procedimento (requisiti, tempi e modalità di rilascio, ecc.) e assistenza alla corretta compilazione della richiesta in modo da agevolare l'utenza, facilitare la fase istruttoria ed evitare successive richieste di integrazioni e rettifiche documentali.



Saranno anche fornite indicazioni per la corretta trasmissione della pratica per via telematica o tramite protocollo negli uffici di Palazzo Ducale. In base alle norme anti Covid-19, per l'accesso agli uffici è necessario indossare la mascherina mentre non è necessaria la presentazione del green pass.