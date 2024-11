video Cor 15 ottobre 2021 Decolla Volotea, voli regolari: immagini I primi aerei della flotta del vettore sono decollati questa mattina alle 7 dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia alla volta di Milano Linate. Per Roma Fiumicino, invece, i primi voli sono partiti alle 7.15 da Alghero e Olbia e alle 7.20 da Cagliari



ALGHERO - I primi aerei della flotta del vettore sono decollati questa mattina alle 7 dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia alla volta di Milano Linate. Per Roma Fiumicino, invece, i primi voli sono partiti alle 7.15 da Alghero e Olbia e alle 7.20 da Cagliari. Inoltre, sono in programma anche partenze serali dai tre scali sardi alla volta di Milano Linate e Roma Fiumicino, rispettivamente alle ore 19.00 e 19.15. «Siamo davvero felici di essere riusciti, in un tempo tanto ridotto, a far decollare dai 3 scali sardi i primi voli in regime di continuità territoriale. Considerate le tempistiche così serrate, si tratta di un risultato estremamente significativo che ci riempie di orgoglio. Per Volotea, inoltre, è motivo di grande gioia riuscire a garantire a tutti gli abitanti dell'isola la possibilità di raggiungere la terraferma durante i mesi invernali. A partire, poi, da lunedì 18 ottobre la nostra gestione della continuità territoriale entrerà a pieno regime e sono previsti fino a un massimo di 266 voli ogni settimana. Con i nostri collegamenti puntiamo a offrire un servizio puntuale e preciso, permettendo a tutti i viaggiatori sardi di raggiungere con grande comodità 2 delle più importanti città italiane. Questo testimonia la particolare attenzione che Volotea ha sempre avuto nei confronti della Sardegna e delle esigenze delle comunità locali; uno dei nostri obiettivi principali, infatti, resta quello di soddisfare al meglio le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri» ha affermato Isidre Porqueras Orea, Chief Operating Officer di Volotea.