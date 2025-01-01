Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariCronacaAeroporto › Tenta l´imbarco con 60mila euro non dichiarati
Cor 10:27
Tenta l´imbarco con 60mila euro non dichiarati
L’ispezione accurata ha però svelato l’ingente somma. A fermarlo sono stati i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari e i militari della Guardia di Finanza durante i controlli nell’area partenze dell’aeroporto di Elmas
Tenta l´imbarco con 60mila euro non dichiarati

CAGLIARI - Stava per imbarcarsi su un volo per la Spagna con oltre 60mila euro in contanti nascosti nel bagaglio a mano. A fermarlo sono stati i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari e i militari della Guardia di Finanza durante i controlli nell’area partenze dell’aeroporto di Elmas. Alla domanda di rito sulla valuta al seguito, il passeggero – un uomo di origine sarda – aveva dichiarato di trasportare soltanto un migliaio di euro. L’ispezione accurata ha però svelato l’ingente somma.

Secondo la normativa in vigore, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea (art. 3 Reg. (UE) 2018/1672) sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale (art. 3 del D.lgs. n. 195 del 2008), è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine. In assenza di tale adempimento, scatta il sequestro di una quota del denaro, come garanzia della sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, sono stati sequestrati 37.240 euro.

Poiché la cifra superava i 40mila euro, al viaggiatore non è stato possibile accedere all’oblazione immediata con pagamento ridotto. Non si tratta di un episodio isolato: negli ultimi mesi nello scalo cagliaritano sono stati scoperti oltre 130mila euro non dichiarati, con relative sanzioni a carico dei responsabili. L’operazione conferma l’impegno congiunto di Dogane e Guardia di Finanza, a tutela della legalità, nel contrasto al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/9Cagliari: Ryanair ferma Cuneo, Rimini, Parma
18/9EasyJet rimuove l´Olbia-Tolosa
17/9Uil applaude per il volo Olbia New York
17/9Olbia vola su New-York da maggio 2026
13/9Alghero-Roma-Milano, voli non più prenotabili
11/9«Amsterdam strategico per Alghero»
10/9Continuità: c'è il decreto, fra 6 mesi gara
10/9Nuovo rotta Alghero-Amsterdam. Due voli settimanali da aprile
7/9Pais a Di Nolfo: fermatevi, così si alimenta odio
6/9Di Nolfo, Cocco, Frau: fermare l´Olbia-Tel Aviv
« indietro archivio aeroporto »
23 settembre
Olbia: sequestro di tartarughe e pietre
23 settembre
Basta bavagli alle società sportive
23 settembre
«Senza rally durissimo colpo alla Sardegna»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)