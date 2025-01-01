Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaAeroporto › Continuità aerea, bandi pubblicati
Cor 7:31
Continuità aerea, bandi pubblicati
Si tratta di un passaggio decisivo dell’iter che porterà all’attivazione del nuovo modello, con avvio previsto per la stagione estiva IATA 2026 (fine marzo)
Continuità aerea, bandi pubblicati

CAGLIARI - Dopo la firma del Decreto Ministeriale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono stati pubblicati su Sardegna CAT i bandi di gara per l’affidamento dei servizi aerei in continuità territoriale da e per la Sardegna. Si tratta di un passaggio decisivo dell’iter che porterà all’attivazione del nuovo modello, con avvio previsto per la stagione estiva IATA 2026 (fine marzo). I bandi resteranno aperti per sessanta giorni, come previsto dalla normativa comunitaria, consentendo alle compagnie interessate di presentare le proprie offerte per i collegamenti da Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma Fiumicino e Milano Linate.

Il nuovo modello, approvato lo scorso agosto con il via libera della Conferenza dei Servizi e successivamente trasmesso al Ministero, introduce più voli, tariffe ridotte per i residenti, una maggiore articolazione degli orari su quattro fasce giornaliere e un ampliamento delle categorie che possono beneficiare delle agevolazioni. Sono inoltre previste tariffe calmierate per i non residenti con legami familiari in Sardegna e per lavoratori che viaggiano per motivi professionali.

«Con la pubblicazione dei bandi – spiega l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca – entriamo nella fase finale di un percorso complesso, costruito passo dopo passo insieme a Ministero, ENAC e Commissione europea. Ora la parola passa ai vettori, che avranno l’opportunità di aderire a un modello innovativo ed equamente remunerato, pensato per garantire ai cittadini sardi il diritto alla mobilità 365 giorni l’anno, anche nei periodi più critici come le festività e i mesi estivi. È un risultato che restituisce certezze a cittadini e imprese e che rafforza la connessione stabile tra la Sardegna e il continente».
