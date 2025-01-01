Cor 11:27 Ryanair, ritardo sull´Alghero Bologna: risarcimenti Nuovo successo giudiziario per Italia Rimborso, società leader nella tutela dei diritti dei passeggeri aerei: ottenuto per i propri assistiti il riconoscimento integrale della compensazione prevista per i voli inferiori a 1.500 chilometri



ALGHERO - Il Giudice di Pace di Bologna ha condannato Ryanair al pagamento di un risarcimento complessivo di 1.250 euro in favore di cinque passeggeri coinvolti nel ritardo del volo FR754 del 25 agosto 2023, sulla tratta Alghero Bologna. Il volo era giunto a destinazione con un ritardo complessivo di oltre tre ore. A seguito del disservizio, i viaggiatori hanno ottenuto la compensazione pecuniaria di 250 euro ciascuno, come previsto dal Regolamento CE 261/2004.



Il giudice ha inoltre respinto le eccezioni preliminari sollevate da Ryanair, che sosteneva l’incompetenza dell’organismo di mediazione scelto dai passeggeri. In entrambe le sentenze è stata richiamata la recente sentenza del TAR Piemonte che ha annullato la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in materia di conciliazione obbligatoria, definendola un “ingiustificato ostacolo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva”.



Le decisioni del Giudice di Pace di Bologna rafforzano ulteriormente l’orientamento favorevole ai passeggeri in materia di compensazione aerea, riaffermando che il diritto al rimborso non può essere subordinato a procedure burocratiche non previste dal diritto dell’Unione Europea. «Siamo soddisfatti di queste nuove sentenze – commentano da Italia Rimborso – perché confermano il nostro impegno quotidiano nel garantire ai passeggeri il pieno riconoscimento dei propri diritti. Ogni caso vinto rappresenta una tappa importante verso una maggiore consapevolezza e trasparenza nei rapporti tra viaggiatori e compagnie aeree». Grazie a queste due decisioni, Italia Rimborso ha ottenuto per i propri assistiti il riconoscimento integrale della compensazione prevista per i voli inferiori a 1.500 chilometri.