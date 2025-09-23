Alguer.it
Via l´addizionale, nuovo invito alla Todde
L´algherese Marco Tedde ricorda i benefici che deriverebbero dall´eliminazione dell´addizionale comunale dagli scali aeroportuali sardi: nuovo invito alla Todde da parte del consigliere nazionale di Forza Italia
ALGHERO -Il trasporto aereo nazionale oggi è vivacizzato dall’annuncio ufficiale dell’apertura della nuova base Ryanair a Trapani, la terza in Sicilia dopo Palermo e Catania, e un piano di investimenti che cambierà il volto dello scalo trapanese. E' stato il CEO di Ryanair Eddie Wilson a darla in conferenza stampa a Marsala. Saranno due gli aeromobili dislocati a Trapani che assicureranno nuovi collegamenti nazionali e internazionali. Tra le novità per la prossima stagione estiva ci sono i voli con Stoccolma, Bari, Saarbucken, Bornemouth e Verona. Previsti anche incrementi su altre tratte. Questa nuova base permetterà di aumentare le rotte, incrementare i flussi turistici e creare nuovi posti di lavoro. È un investimento che guarda al futuro.

«Questo è il risultato della eliminazione dell’addizionale comunale e delle agevolazioni sui voli per i residenti - ricorda Marco Tedde. Per l'ennesima volta invitiamo la Todde ad intervenire sul Governo proponendo una contropartita finanziaria per compensare i mancati introiti. Oggi, grazie all’abolizione dell’addizionale comunale per gli aeroporti minori in Sicilia, Ryanair triplicherà i voli da Trapani e vi installerà una propria base. Con notevole incremento dei collegamenti e la creazione di nuovi posti di lavoro».

«I benefici che deriverebbero per la Sardegna dall'abolizione dell'odioso balzello sono noti e certificati - continua Tedde: due milioni in più di passeggeri l’anno solo dal vettore leader del trasporto europeo, Ryanair. A cui si aggiungerebbero le maggiori entrate derivanti dagli introiti Iva e dal fatturato del comparto dei servizi e della ricettività turistica. Così come dimostrano gli incrementi di traffico nelle Regioni (Friuli, Abruzzo e Calabria) che già hanno investito nell’azzeramento del balzello da 6.50 euro che niente lascia ai Comuni (nonostante il nome) e tutto porta nelle casse dell’Inps, a sostegno delle gestioni previdenziali. Si attivi quindi la Todde, creando le condizioni per lo sviluppo del trasporto aereo e per il rilancio dello scalo di Alghero» chiude il Consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde.
23/9/2025
