Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieolbiaEconomiaAeroporto › Uil applaude per il volo Olbia New York
S.A. 21:12
Uil applaude per il volo Olbia New York
Il plauso della segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru e la segretaria regionale della Uil Trasporti Elisabetta Manca che commentano positivamente l´avvio da maggio del prossimo anno dei collegamenti aerei New York-Olbia
Uil applaude per il volo Olbia New York

OLBIA - «Accogliamo con estremo favore la notizia che ufficializza l'avvio dei voli dallo scalo di Olbia-Costa Smeralda verso Roma-New York. L'avvio di questi collegamenti rappresenta un punto di svolta e porterà nuove prospettive non soltanto al Nord Sardegna, ma a tutta l'isola, connettendola finalmente al resto del mondo». Lo sostengono la segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru e la segretaria regionale della Uil Trasporti Elisabetta Manca commentando l'avvio da maggio del prossimo anno dei collegamenti aerei New York-Olbia.

«Questo è l'ennesimo risultato che viene portato a casa dalla società di gestione dell'aeroporto di Olbia che continua a crescere e si accinge a raggiungere i 4 milioni di passeggeri - sottolineano Murru e Manca –. Prosegue la crescita anche dell'aeroporto di Alghero: la dimostrazione è l'avvio delle nuove rotte previsto anche per il 2026». Secondo Uil Sardegna e Uil Trasporti questi risultati sono «frutto della decisione di far lavorare i due aeroporti all'interno di un sistema. Auspichiamo come organizzazione sindacale che questo aumento di passeggeri e questi traguardi importanti raggiunti si traducano in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori ancora legate a contratti stagionali».

E su questo tema Uil Sardegna e Uil Trasporti annunciano: «Chiederemo al più presto dei tavoli per la modifica dei contratti affinché siano congruenti alla la crescita della degli aeroporti di Alghero e di Olbia». La Uil Trasporti si interroga invece sulla situazione dell'aeroporto di Cagliari «che cresce, ma lo fa in maniera inferiore rispetto agli altri due aeroporti. Crediamo che siano assolutamente non più rimandabili degli investimenti e decisioni sull'aeroporto di Cagliari, uno scalo che merita uno sviluppo al pari degli altri».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7:33
Olbia vola su New-York da maggio 2026
Il volo diretto da Olbia a New York sarà operativo da maggio 2026 e fino a ottobre, con quattro collegamenti settimanali. Delta Airlines ha confermato il collegamento Olbia-Jfk e i biglietti sono in vendita da ieri sera. Si parte da prezzi decisamente elevati, anche 2mila euro per un biglietto di andata e ritorno dall'Isola. Le dichiarazioni dell´assessore al Turismo Franco Cuccureddu e dell'ad di Geasar Silvio Pippobello
13/9Alghero-Roma-Milano, voli non più prenotabili
11/9«Amsterdam strategico per Alghero»
10/9Continuità: c'è il decreto, fra 6 mesi gara
10/9Nuovo rotta Alghero-Amsterdam. Due voli settimanali da aprile
7/9Pais a Di Nolfo: fermatevi, così si alimenta odio
6/9Di Nolfo, Cocco, Frau: fermare l´Olbia-Tel Aviv
28/8Bando Nuove Rotte: offerte da quattro compagnie
27/8Nuova Continuità aerea: ok da Commissione
20/8Verso nuova Continuità: passaggio in Aula
17/8Volo dirottato ad Alghero: passeggeri abbandonati
« indietro archivio aeroporto »
17 settembre
Wrc verso Roma, Daga: «scippo alla Sardegna»
17 settembre
Albero strozzato nel cemento in via Sassari
17 settembre
Locali, b&b, droga e spiagge. Controlli nell´estate algherese



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)