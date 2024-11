video S.A. 16 ottobre 2021 Bat Night, a caccia di pipistrelli nel Parco Obbiettivo: studiarne comportamento e presenza. Importante momento di confronto sulle tematiche della tutela e della conservazione delle diverse specie di chirotteri organizzato dal Ceas di Porto Conte. Le immagini della passeggiata serale e l´intervista con Mauro Mucedda del Centro Pipistrelli Sardegna



Bats, inserito nel calendario nazionale del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Si tratta del terzo evento organizzato dal CEAS Porto Conte, in collaborazione con il Centro per lo studio e la protezione dei pipistrelli in Sardegna.



Un importante momento di confronto sulle tematiche della tutela e della conservazione delle diverse specie di chirotteri, a cui ha fatto seguito un aperitivo con i prodotti dell’Agriturismo algherese Agave, azienda certificata con il Marchio di qualità del Parco. Il progetto è in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e promosso nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, sotto l’egida dell’Agenzia Regionale ARGEA.



I referenti di casa Gioiosa, Antonella Deriu e David Pala, insieme all'esperto Mauro Mucedda del Centro Pipistrelli Sardegna, hanno guidato i partecipanti in un'esplorazione nell'agro con il supporto del Bat-detector, alla scoperta dei movimenti e del volo delle diverse specie di pipistrelli. Dalle ricercge effettuate è stato reso noto che in Sardegna vivono ben 16 specie differenti di pipistrello, e solo nell’area del Parco di Porto Conte, ne sono state segnalate 7 diverse. ALGHERO - Aperitivo con passeggiata notturna alla scoperta dei pipistrelli, nell'ambito del Progetto, inserito nel calendario nazionale del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Si tratta del terzo evento organizzato dal CEAS Porto Conte, in collaborazione con il Centro per lo studio e la protezione dei pipistrelli in Sardegna.Un importante momento di confronto sulle tematiche della tutela e della conservazione delle diverse specie di chirotteri, a cui ha fatto seguito un aperitivo con i prodotti dell’Agriturismo algherese, azienda certificata con il Marchio di qualità del Parco. Il progetto è in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e promosso nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, sotto l’egida dell’Agenzia Regionale ARGEA.I referenti di casa Gioiosa, Antonella Deriu e David Pala, insieme all'esperto Mauro Mucedda del Centro Pipistrelli Sardegna, hanno guidato i partecipanti in un'esplorazione nell'agro con il supporto del Bat-detector, alla scoperta dei movimenti e del volo delle diverse specie di pipistrelli. Dalle ricercge effettuate è stato reso noto che in Sardegna vivono ben 16 specie differenti di pipistrello, e solo nell’area del Parco di Porto Conte, ne sono state segnalate 7 diverse. Guarda e condividi il video su Alguer.tv