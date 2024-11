S.A. 17 ottobre 2021 Cine Teatro Astra: tre nuovi appuntamenti Nel cine sassarese il programma prosegue con altre tre opere teatrali: “La sorpresa”, “Il Marinaio” e “Battor Moros”, in programma a partire dal 22 ottobre e fino al 6 novembre



SASSARI - Dopo il primo emozionante appuntamento che ha inaugurato la nuova vita del Cine Teatro Astra prosegue il cartellone di “Autunno a Teatro” organizzato dalla compagnia Teatro Sassari con le tre produzioni “La sorpresa”, “Il Marinaio” e “Battor Moros portate in scena, rispettivamente, dalla Compagnia Teatro Sassari, dalla Compagnia Akròama e dai Figli d’arte Medas. Ad avere l’onore Il 15 e il 16 settembre scorsi di alzare il sipario del Cine Teatro Astra per la prima volta dopo venti anni dalla chiusura del cinema è stato il primo appuntamento di “Autunno a Teatro” il recital di poesie di Salvator Ruju - una delle voci più autentiche e importanti della poesia sarda - lette e interpretate da Teresa Soro con l’accompagnamento musicale di Sabina Sanna.



A seguire è stata presentata con grande successo una nuova produzione di teatro Sassari l’atto unico“La turradda di lu puetu” di Cosimo Filigheddu, per la regia di Mario Lubino. “Abbiamo inaugurato con emozione e grande soddisfazione - dice Lubino - la nostra nuova sede al Cine teatro Astra. Inseguivamo questo obiettivo da tanti anni e il nostro pensiero non può che andare in questo momento a Giampero Cubeddu a cui dedichiamo questo sogno realizzato”. “Autunno a Teatro 2021” prosegue ora con altre tre produzioni. Il prossimo fine settimana, il 22, il 23 e il 24 ottobre, sarà dedicato all’avvincente intreccio de “La sorpresa” di Cosimo Filigheddu. Lo spettacolo, la cui regia è firmata da Mario Lubino, sarà portato in scena dalla Compagnia Teatro Sassari.



La trama ruota intorno alle vicende di una famiglia dell’alta borghesia sassarese che a un certo punto si trova a fare i conti con il ritorno improvviso, dopo dieci anni dalla sua scomparsa, del capo famiglia. Il ricco uomo d’affari, infatti, sparisce in Africa durante un viaggio di lavoro e tutti presumono sia stato rapito da una tribù. Dopo un lungo decennio, con una telefonata, l’uomo annuncia il suo ritorno alla moglie e ai figli. I protagonisti de “La sorpresa” sono Alessandra Spiga nel ruolo di Betta, Mario Lubino è Lullo, Michelangelo Ghisu interpreta Proto, Sabrina Commissario è Titti e Paolo Colorito ricopre i panni di Gaetano Mincione. Il ruolo del ragionier Zuddas è di Pasquale Poddighe.

La scenografia è curata dal Laboratorio C. T. S. L’allestimento scenico da Tomaso Tanda mentre la parte di disegno luci e fonica da Grandi luci di Tony Grandi.



Giovedì 4 novembre sarà la volta dello spettacolo “Il Marinaio”, da “O Marinheiro” di Fernando Pessoa. A portarlo in scena sarà la Compagnia Akròama. Il quarto e ultimo appuntamento di “Autunno a Teatro” Battor Moros” è fissato per sabato 6 novembre. Lo spettacolo, portato in scena dai Figli d’arte Medas, racconta della nascita del Partito Sardo d’Azione. A firmare la regia è Gianluca Medas che ha scritto “Battor Moros” in occasione del centenario del più antico partito politico italiano. Lo spettacolo, costruito attorno alla figura epica di Marianna Bussalai, interpretata da Noemi Medas, prende il via con l’ingresso di un gruppo di bambini che vanno a trovarla nella sua casa di Orani per imparare “s’historia sarda”.



Nella foto (di Giorgio Marturana): Battor Moros