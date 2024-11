Cor 18 ottobre 2021 Scendono a 8 i Covid+ ad Alghero Due ricoveri in ospedale e nessuna persona in quarantena: dati confortanti, quelli comunicati da Porta Terra, sul fronte della pandemia da Coronavirus nel territorio di Alghero



ALGHERO - Otto gli algheresi positivi al Coronavirus, due ricoveri in ospedale e nessuna persona in quarantena. Continuano a scendere i casi di positività nel territorio di Alghero: questi i dati forniti dall'autorità sanitaria e comunicati da Porta Terra, il quartier generale dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci.