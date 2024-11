G.P. 19 ottobre 2021 Prefetto D’Alessandro custode Ordine dei Medici Giornata del Medico, Sigillo d’onore al Prefetto D’Alessandro. A causa della pandemia, sono state accorpate due edizioni in una la 65° e la 66°: una cerimonia, che si è svolta in forma ridotta, ripresa in streaming e trasmessa sul sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari



SASSARI . E’ ripresa ieri pomeriggio nell’aula magna dell’Università di Sassari la Giornata del medico, dopo un anno di assenza, a causa della pandemia, sono state accorpate due edizioni in una la 65° e la 66°. Una cerimonia, che si è svolta in forma ridotta, ripresa in streaming e trasmessa sul sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari. Presente il direttivo dell’Ordine, il presidente della commissione Odontoiatri, Carlo Azzena e il Presidente della Struttura di Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, Giovanni Sotgiu

Due ore di diretta che si sono aperte alle 16.00 con i saluti del presidente dell’Ordine Nicola Addis, e la benedizione dell’arcivescovo mons. Gianfranco Saba. Tra i momenti più significativi della giornata la consegna del Sigillo d’onore dell’Ordine al prefetto Maria Luisa D’Alessandro che ha appreso a sorpresa e con commozione dell’importante conferimento come custode e divulgatore dei valori dell’Ordine.



Un’onorificenza istituita nel 2012 dal Consiglio direttivo “a persone appartenenti alla società civile (non necessariamente medici) con particolari meriti per attività volte alla salvaguardia della salute pubblica, e attenzione a coloro che versano in condizioni di vulnerabilità fisica e psichica o fragilità sociale e civile, nonché alla divulgazione dei valori etici che il Codice di Deontologia Medica persegue”. Si è proseguito, con ritmo serrato, al giuramento professionale dei medici neoiscritti. In rappresentanza dei 201 giovani medici: 1 medico chirurgo e 1 odontoiatra: Amelia Sanna Passino, (medico più giovane del 2021) e Veronica Bussu (odontoiatra più giovane del 2020). Alla lettura del giuramento è seguito un coro di “Lo giuro” dai colleghi più anziani presenti in aula, suggerito dal presidente Nicola Addis, come un rinnovo dell’impegno assunto tanti anni prima.



In ordine alfabetico si è quindi proceduto alla premiazione e consegna della medaglia d’oro dei 51 medici e odontoiatri per i quali ricorrono i 50 anni di laurea (tra questi anche i 9 medici che avrebbero dovuto essere premiati lo scorso anno). Nel corso della cerimonia si è osservato un minuto di silenzio per i 44 medici deceduti nel 2020 e nel 2021, tra questi 4 a causa del Covid. In chiusura, il presidente dell’Ordine Nicola Addis ha ricordato che l’Ordine è la casa del cittadino e che la professione del medico deve riacquistare l’autorevolezza persa riprendendo il contatto fisico con il paziente, anche in tempi di telemedicina, ricordando che un medico anche se in pensione, resterà sempre un medico e lo si è dimostrato in questo periodo di pandemia, in cui molti pensionati hanno dato la loro disponibilità negli hub vaccinali.



Nella foto: la consegna del Sigillo d’onore al Prefetto D’Alessandro