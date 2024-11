S.A. 20 ottobre 2021 Aeroporto Olbia, parte stagione winter Da domenica 31 ottobre la stagione Winter 21/22 dell’Aeroporto di Olbia. Oltre ad Amsterdam e Barcellona, ecco tutte i voli domestici invernali



OLBIA - Al via da domenica 31 ottobre la stagione Winter 21/22 dell’Aeroporto di Olbia, nella quale verranno riconfermati i collegamenti internazionali con Amsterdam (operato da Transavia in codeshare con KLM) e Barcellona, con la low cost Vueling, quest’ultimo operato a partire dalle festività natalizie. Per quanto riguarda il network dei voli domestici invernali, Volotea oltre che i collegamenti in continuità territoriale con Milano Linate e Roma Fiumicino, collegherà Olbia con Bologna, Verona e Torino a cui si aggiungeranno, durante le festività natalizie, Bergamo, Napoli e Venezia.



La low cost easyJet intensificherà le frequenze del consolidato collegamento con Milano Malpensa e come novità estenderà al periodo natalizio (a partire dal 17 dicembre 2021) la rotta con Bergamo.

L’Aeroporto Olbia Costa Smeralda si appresta ad archiviare la stagione Summer 2021 con risultati considerati piuttosto soddisfacenti, considerato il particolare periodo di crisi attraversato dal settore a causa della pandemia.



Lo scalo si è contraddistinto nel panorama degli aeroporti italiani tra i top performer in termini di traffico passeggeri, evidenziando nel periodo da gennaio ad agosto 2021 dei risultati superiori alla media (-34% Vs 2019 contro il -69% della media degli aeroporti italiani)

Da evidenziale le performance registrate nel segmento domestico che cresce del+3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Durante la Summer 21 il network dell’aeroporto è stato arricchito anche grazie all’ingresso di 4 nuove compagnie (Blueair, Egoairways, Lumiwings and Wizz Air) e all’attivazione di 24 nuovi collegamenti. Ottimo il risultato dell’Aviazione Generale che nel periodo da gennaio a settembre 2021 evidenzia importanti incrementi rispetto allo stesso periodo del 2019: movimenti + 25% e tonnellaggio +10%.