Cor 22 ottobre 2021 Tumore al seno: riparte lo screening a Sassari Tumore al seno: riparte l’attività degli screening oncologici della Assl di Sassari. Le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni possono prenotare una mammografia chiamando tutti i giorni il numero verde del Centro Screening



SASSARI - Riprendono le attività degli screening oncologici della ASSL di Sassari destinati a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, residenti nei comuni di Sassari, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Muros, Osilo, Ossi, Ploaghe.



Il Centro Screening della ASSL di Sassari invita,pertanto, tutte le donne che ricadono nel target - residenti nel Distretto di Sassari, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che non hanno effettuato una mammografia di screening negli ultimi due anni- a contattare la Segreteria Organizzativa del Centro Screening per fissare un appuntamento al Numero Verde 800663355, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì anche di pomeriggio, con orario dalle ore 15 alle ore 16.



Combattere i tumore è possibile, prima di tutto prevenendone la comparsa attraverso la riduzione dei fattori di rischio, adottando stili di vita sani come evitare il fumo, fare attività fisica e seguire una corretta alimentazione, ma anche individuando tempestivamente la malattia, attraverso una diagnosi precoce. L’esame mammografico rientra in un programma di controlli gratuiti a cadenza biennale per la diagnosi precoce del tumore della mammella, promosso dal Sistema Sanitario della Regione Sardegna. Successivamente verranno invitate le donne residenti negli altri Comuni del Distretto di Sassari.