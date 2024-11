S.A. 23 ottobre 2021 Pallacanestro Alghero esordisce al PalaManchia Nella prima gara in casa di sabato 23 alle ore 18 sarà ospite al PalaManchia la Capolista Iannas Virtus Cagliari



ALGHERO - Esordio casalingo perla Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino Srl. Nella prima gara in casa di sabato 23 alle ore 18 sarà ospite al PalaManchia la Capolista Iannas Virtus Cagliari, senza ombra di dubbio una squadra costruita per salire immediatamente in Serie A2, dopo la retrocessione dello scorso anno.



Per la Costruzioni Valentino continua il mese terribile che la vedrà da qui alla prossima settimana affrontare le squadre più attrezzate alla lotta alla Serie A 2. Sarà ancora assente il play-guardia Deborah Galluccio ancora infortunata, mentre rientra la giovane Under 15 Viola Chiavetta. Come sempre le ragazze messe in campo dal Coach Matteo Mastropietro faranno di tutto per rendere difficile la partita alla Virtus Cagliari.



Arbitreranno Massimo Zara di Oristano e Gianmarco Fiorin di Nuraghi. Si ricorda che la capienza prevista al PalaManchia è di 150 posti a sedere eche tutte le persone che non appartengono al Team in arrivo all’impianto sportivo dovranno: sottoporsi a controllo della temperatura (termo scanner a distanza) all’ingresso dell’impianto sportivo; ed esibire il Green Pass esarà sempre obbligatorio l'uso della mascherina.



Nella foto: Elisa Caneo