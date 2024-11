Cor 23 ottobre 2021 Derby storico Castelsardo-Sorso: sfida amarcord Entrambe le squadre che, militano nel campionato di seconda categoria, hanno scritto pagine importanti nella storia del calcio isolano. Sia nel Sorso che nel Castelsardo hanno militato giocatori che hanno calcato campi di gioco importanti dalla serie A alla serie C



SORSO - Il Sorso ritorna di scena domenica nello stadio comunale di Castelsardo, per un derby che, oltre ad avere un grande interesse agonistico e di classifica, riveste un particolare fascino dal sapore storico. Entrambe le squadre che, militano nel campionato di seconda categoria, hanno scritto pagine importanti nella storia del calcio isolano. Sia nel Sorso che nel Castelsardo hanno militato giocatori che hanno calcato campi di gioco importanti dalla serie A alla serie C.



Atleti di grande levatura tecnica in entrambe le formazioni. Grandi compagini rimaste nel cuore di tanti tifosi che, domani parteciperanno alla sfida di due squadre che partono dalla stessa posizione in classifica, entrambe a quota sette, in vetta insieme al Calangianese, con la speranza di passare in vantaggio e soprattutto di offrire spettacolo e gioco nello stadio comunale di Castelsardo.



Il rossoblù di mister Emanuele Riu godono di ottima salute e, sull’altra sponda, i bianco celesti guidati dall’allenatore Marco Cacace ci tengono ad onorare la sfida. «Questa è una pagina di amarcord, una giornata in cui si scontreranno due squadre che hanno fatto la storia del calcio – spiega l’allenatore del Castelsardo, Emanuele Riu – protagoniste negli anni ’80 quando si sono fronteggiate con correttezza e giusta rivalità, come faranno anche adesso. Sono sicuro che tanti tifosi accorreranno in massa per seguire il big macht».