Bando per Ccn, 40mila euro a progetto

S.A. 24 ottobre 2021



CAGLIARI - L'Assessorato regionale del Turismo ha approvato il bando per la concessione di contributi a favore dei Centri commerciali naturali programma 2021 (attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021).



Sono ammissibili a contributo i programmi per la realizzazione di progetti di riqualificazione del commercio, di promozione dei centri urbani, di promozione e qualificazione dell'offerta anche sistemica di prodotto e servizi, miglioramento della competitività degli associati e miglioramento dell'accoglienza dei cittadini.



Il contributo massimo che verrà concesso a ciascun Ccn non potrà superare i 40mila euro. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 5 novembre 2021 e fino alle ore 23:30 dell’8 novembre 2021.