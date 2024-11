S.A. 24 ottobre 2021 Extreme, via alle seminifinali in Sardegna Chi sarà il vincitore dell’Island X Prix si saprà intorno alle 17.30, quando si correrà l’attesa finale. L’evento, trasmesso in tutto il mondo, si svolge a porte chiuse come le tre precedenti tappe della serie



CAGLIARI - Si aperto il sipario sull’Enel X Island X Prix, 4ª prova della prima stagione della serie internazionale Extreme E in cui nove team, composti da pilota uomo e donna, si sfidano a bordo dei potenti ed ecologici Suv elettrici Odyssey 21. La gara è coorganizzata dall’Automobile Club Italia, che si affida allo staff dell’Ac Sassari, con il supporto dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e dell’Esercito Italiano.



L’insidioso e tecnico tracciato di circa 7 km, disegnato all’interno della Zona A dell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada, sta mettendo a dura prova i piloti in gara. Sabato, il più veloce è stato il francese nove volte campione del mondo di rally Sebastien Loeb, che ha siglato il miglior tempo nella prima sessione di qualificazione disputata in mattinata e si è poi migliorato ritoccando di oltre 2” il proprio tempo col 4’22”537 siglato nella Qualificazione 2. Tempi che, sommati a quelli della compagna di team Cristina Gutiérrez, autrice di un errore nella Qualificazione 1, hanno permesso all’equipaggio della X44, auto del team di Lewis Hamilton di chiudere in testa, come aveva fatto anche nelle qualificazioni delle tre gare precedenti corse in Arabia Saudita, Senegal e Groenlandia.



L’X44 ha conquistato l’accesso alla semifinale 1, in cui sfiderà il Team Chip Ganassi (LeDuc-Price) e l’Andreatti United (Munnings-T. Hansen). Sempre nella mattinata di oggi, via alla seconda semifinale, quella in cui il Rosberg X (Kristofferson-Taylor) e la Cupra Xe (Kleinschmidt-Ekstrom), rispettivamente secondi e terzi al termine delle due qualifiche del sabato, sfideranno l’Acciona di Sainz e Sanz, ieri piazzatisi in quarta posizione. Nel Crazy Race delle 13, invece, lotta a tre tra Jenson Button Xe (Kottulinky-K. Hansen), Veloce (Sarrazin-Gilmour) e Xite Energy (Christine Gz-Bennett). Chi sarà il vincitore dell’Island X Prix si saprà intorno alle 17.30, quando si correrà l’attesa finale.



Gli sterrati sardi non hanno reso la vita facile a vetture e piloti, tra dritti, sospensioni rotte, danni allo sterzo, forature e testacoda. E oggi, con le previsioni meteo che prevedono pioggia nella notte, lo scenario potrebbe cambiare ulteriormente, col tracciato asciutto, compatto e polveroso del sabato che potrebbe cambiare pelle nella giornata di domenica diventando fangoso e scivoloso. L’evento, trasmesso in tutto il mondo, si svolge a porte chiuse come le tre precedenti tappe della serie. In Italia è trasmesso sul Canale 20 di Mediaset e in streaming su Sportmediaset e il sito ufficiale e i profili social di Extreme E. Importante la ricaduta economica sul territorio, con 4000 posti letto richiesti nei dieci giorni a cavallo dell’evento e oltre 11.000 pasti forniti da aziende locali.



Nella foto (di Andrea Chiaramida): Odyssey 21