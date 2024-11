Cor 24 ottobre 2021 25enne nuorese in stato confusionale Non aveva fatto rientro a casa e non aveva più dato notizie di se da qualche giorno. Provvidenziale l´intervento dei carabinieri che lo hanno rintracciato ed affidato alle cure mediche del 118



NUORO - Un ragazzo, 25enne, si era allontanato il giorno 22. senza più dare sue notizie. La madre, preoccupata perché non faceva rientro a casa ha richiesto l’intervento dai militari dell’Arma. Sono partite così le ricerche diramate a tutte le pattuglie. Il giovane è stato avvistato ieri pomeriggio in stato confusionale nei pressi della Madonnina del capoluogo barabaricino. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Nuoro, giunti sul posto richiedevano l’intervento dei sanitari del 118 per le prime cure. Successivamente veniva trasportato al pronto soccorso del San Francesco per accertamenti più approfonditi.