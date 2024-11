Cor 28 ottobre 2021 Nasce l’Innovation Lab di Sassari Gli scenari cambiano, si adeguano e si trasformano. Ecco che nasce una nuova centralità della trasformazione digitale che richiede la formazione diffusa di capacità digitali. In questo cammino si inserisce l’Innovation Lab di Sassari



SASSARI - In questo cammino si inserisce l’Innovation Lab, inaugurato nella sede della Camera di Commercio di Sassari. Perché l’approccio verso l’innovazione è un percorso che non può e non deve individuare un limite; l'innovazione è in continua evoluzione. E in questo senso, l’ente camerale del nord Sardegna ha intenzione di incentivarla e sostenerla per favorire lo sviluppo e la nascita di nuove imprese. L'Innovation Lab (denominato I-Lab), il primo a nascere in Sardegna, è parte del progetto “Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di città” promosso dalle 8 amministrazioni comunali del Nord Ovest della Sardegna (Sassari, Alghero, Porto Torres, Castelsardo, Sorso, Sennori, Stintino e Valledoria) e sancito dall’ Accordo di Programma di Sviluppo Territoriale siglato nel 2018 con la Regione Sardegna, grazie all'impulso e al fattivo lavoro del Centro Regionale di Programmazione.



«Il percorso per arrivare ad oggi si è fondato sull'esperienza del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Sassari, ed ha incontrato sul proprio sentiero il Centro Regionale di Programmazione e l’Agenzia Sardegna Ricerche con il suo programma di creazione di quattro Laboratori nei principali centri dell’Isola - ha tenuto ad evidenziare il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti - Una stretta e proficua, collaborazione tra i due Enti che hanno tracciato, operativamente, un percorso finalizzato ad un obiettivo condiviso: la crescita del territorio che passi per la ricerca e l’innovazione da parte delle piccole imprese che costituiscono il tessuto produttivo del nord Sardegna, in particolare delle imprese che operano nei territori della Rete metropolitana di Sassari».



Nell’I-Lab trovano spazio le attività di accademia digitale, luogo fisico e virtuale all’interno del quale si potrà usufruire di formazione e servizi su vari livelli, da quello base a quelli più elevati e specifici fino al nuovo imprenditore dell’era digitale. Con evidenti vantaggi per tutto il sistema anche secondo quanto emerso dall’incontro dal titolo “La Transizione al digitale: la sfida delle imprese” moderato da Maria Cristina Origlia, giornalista il Sole 24 Ore, insieme ad Andrea Granelli, consulente in strategia e processi digitali ed Antonio Romeo, direttore di Dintec, Consorzio per l’Innovazione Tecnologica, e nell’approfondimento “Gli incentivi per l'innovazione del Piano Nazionale Transizione 4.0” con Maurizio Orco, esperto di finanza agevolata.



In un momento di sintesi e lancio per tutto il sistema insieme al presidente delle Rete metropolitana, Nanni, Campus, Maria Assunta Serra, direttore Generale Sardegna Ricerche, Gianluca Cadeddu, dirigente del Centro regionale di Programmazione ed Alessio Tola, delegato per l’innovazione dell’Università di Sassari. Per un territorio effervescente che cerca e vuole percorrere le rotte dell'innovazione così come nelle esperienze aziendali raccontate da Agreetech, Smart sensory box e Uno Srl. «L’Innovation Lab è uno spazio moderno e attrezzato per poter lavorare e apprendere i "segreti" delle nuove tecnologie digitali guardando al futuro. Dedicato in particolare alla sperimentazione, la diffusione ed il trasferimento di conoscenze applicate al design, al commercio, all’artigianato, alla moda, all’economia culturale, all’agricoltura. Favorisce l’incontro tra imprese tradizionali e start up innovative, professionisti ed esperti per avviare e consolidare la trasformazione digitale grazie al supporto dello staff di innovatori e divulgatori digitali che anima e promuove le attività del laboratorio». Ha detto nel corso del suo intervento la vicepresidente camerale Maria Amelia Lai.



Per dare forma fisica allo spazio dedicato all’Innovation Lab, si è reso necessario apportare modifiche strutturali e di riorganizzazione nella sede camerale. La Camera ha scelto (e non a caso) come spazio fisico da dedicare all’Innovation Lab un luogo simbolo, proprio quello che storicamente è adibito all'accoglienza dell'utenza che si rivolge ai servizi del Registro delle Imprese. La scelta, la realizzazione e la riorganizzazione del nuovo spazio sancisce il passaggio ad una “nuova era della casa delle imprese”: dal tradizionale al digitale. Allo stesso modo si agisce affinché la transizione dal tradizionale al digitale investa il più ampio numero di imprese del nord Sardegna.



L’Innovation Lab è posizionato fisicamente al centro della sede camerale per consentire alle aziende che lo frequenteranno di poter usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Ente camerale in modo semplice e senza barriere di alcun tipo. Un vero e proprio fulcro destinato all’innovazione. «In conclusione, una considerazione- puntualizza il presidente Stefano Visconti- La Camera di Commercio da tempo crede e investe sui temi dell’innovazione e della trasformazione digitale partecipando attivamente a progetti nazionali e comunitari. Il progetto che inauguriamo oggi è la più importante azione per cambiare la prospettiva verso il digitale: l'impresa tradizionale può finalmente vedere l'opportunità del cambiamento tecnologico lasciandosi alle spalle le paure e le titubanze e guardando alle moltissime occasioni di business che si aprono davanti a noi».