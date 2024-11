Cor 28 ottobre 2021 Settore agricolo in ginocchio: sit-in in Regione I punti su cui Cia chiede un´azione decisa e rapida delle istituzioni sono numerosi. Protestano gli agricoltori sardi contro la Regione. Manifestazione a Cagliari venerdì mattina



CAGLIARI - Cia Agricoltori italiani suona la sveglia alla Giunta, al Consiglio regionale e al Governo nazionale esortandoli ad affrontare e risolvere le problematiche, alcune ormai croniche, che stanno affossando l'intero comparto agricolo sardo. Per rivendicare interventi urgenti da parte della Regione e del Governo nazionale, Cia organizza un sit in di protesta con una delegazione di agricoltori per la giornata di venerdì 29 ottobre (dalle ore 11), in via Roma, davanti al palazzo sede del Consiglio regionale.



I punti su cui Cia chiede un'azione decisa e rapida delle istituzioni sono: aumento incontrollato del prezzo delle materie prime: gasolio; energia elettrica; concimi; mangimi; sementi; attrezzature; aumento incontrollato dei costi dei trasporti e mancata continuità territoriale incendi; siccità; alluvioni e calamità naturali; criticità di natura sanitaria, come blue tongue e peste suina africana, con conseguente blocco della movimentazione degli animali; malattie virali e parassitarie dell'ortofrutta; ritardi nei pagamenti dei premi comunitari; riforma delle pensioni che continua a penalizzare gli agricoltori condannandoli a pensioni da fame.