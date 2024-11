Cor 29 ottobre 2021 Lancette indietro, ritorna l’ora solare Nella notte fra sabato e domenica le lancette vanno spostate indietro di 60 minuti, dalle 3 alle 2. La maggior parte dei dispositivi elettronici sono progettati per regolarsi automaticamente. L´ora legale sarà di nuovo in vigore dal prossimo 27 marzo 2022



ALGHERO - Domenica 31 ottobre lancette indietro di 60 minuti: alle 3.00 torna l'ora solare. Spostando in avanti le lancette di un'ora si ritarda, infatti, l'uso della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento. La maggior parte dei dispositivi elettronici sono progettati per regolarsi automaticamente, e dunque nessuna necessità d’intervento: l’orologio analogico di casa, invece, non potrà prescindere dal riposizionamento delle lancette. L'ora legale sarà di nuovo in vigore dal prossimo 27 marzo 2022.