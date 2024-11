1 novembre 2021 Cada dia: 1 novembre 1955



Per tutti i Santi, era in uso ad Alghero, che ogni buona mamma facesse ai suoi bambini, lo "panellet", pane di fior di farina con uova e zucchero, a forma di cestellino ricamato con arte.