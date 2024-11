S.A. 1 novembre 2021 Latte Dolce-Uri: pareggio nel derby di Serie D 1 a 1 tra Sassari Calcio Latte Dolce e Atletico Uri, nel primo storico derby in Serie D tra la compagine allenata da mister Scotto e i giallorossi dell’ex Paba



SASSARI - Pareggio per 1-1 tra Sassari Calcio Latte Dolce e Atletico Uri, nel primo storico derby in Serie D tra la compagine allenata da mister Scotto e i giallorossi dell’ex Paba. Nei primi 15’ nessuna delle due squadre crea particolari occasioni da gol, ma al 20’ Bartulovič, sugli sviluppi di calcio d’angolo firma il vantaggio, ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco.



I sassaresi provano a prendere in mano le redini del match, ma alla mezz’ora cresce l’Atletico Uri: prima da segnalare la rete annullata a Scanu, poi nella punizione successiva, al 36', errore in fase di disimpegno dei biancocelesti, che perdono palla sulla trequarti.

Bah tira dalla distanza e realizza il gol del vantaggio urese. I sassaresi sembrano accusare il colpo e Carta è bravo a salvare il risultato in una due occasioni.



Al ritorno dagli spogliatoi, i padroni di casa rientrano più concentrati e all’8’ Palombi serve Bartulovič, che con un piattone batte Pittalis trovando il gol dell’1-1. Galvanizzati dal pareggio i sassaresi si riversano in avanti e al 55’ Cabeccia conquista un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Palmas che tira fuori. A 10’ dal termine si infiamma il match: prima Calaresu sfrutta un’errore della difesa biancoceleste e si ritrova a tu per tu con Carta, che respinge in corner, poi dall’altra parte del campo Altea in contropiede si fa ribattere la sua conclusione da Pittalis. Nei minuti finali, anche in virtù della superiorità numerica per l’espulsione inflitta a Brizzi, il Sassari Calcio Latte Dolce prova l’assedio, ma l’Atletico Uri è abile a difendersi e il match termina 1-1.



Sassari Calcio Latte Dolce (4-3-3): Carta; Salvaterra, Patacchiola, Medico; Pireddu (44’ Palombi); Piga (25’ st Altea), Cabeccia, Tedde; Bartulovič (41’ st Marcangeli), Grassi, Palmas (41’ st Gianni).

Atletico Uri (4-3-1-2): Pittalis; Ravot, Brizzi, Abib, Fadda (21’Stechina); Incerti, Loru (45’ Carboni), Piga (41’ st Cardone); Scanu; Bah (28’ Altolaguirre), Calaresu

Recupero: pt 2’, st 4’

Marcatori: 36′ Bah, 53′ Bartulovič

Angoli: 8-5

Ammoniti: Salvaterra, Stechina

Espulsioni: Brizzi per condotta violenta