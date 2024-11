S.A. 1 novembre 2021 Festa abusiva in villa a Ossi, blitz dei carabinieri Il proprietario, un 64enne del posto, aveva organizzata una serata danzante con pagamento all´ingresso e somministrazione di bevande alcoliche, il tutto senza alcun tipo di autorizzazione



OSSI - Una festa abusiva in una villa nelle campagne di Ossi è stata fermata dai Carabinieri del posto che hanno denunciato il proprietario, un 64enne originario del paese: l'uomo aveva organizzata una serata danzante con pagamento all'ingresso e somministrazione di bevande alcoliche, il tutto senza alcun tipo di autorizzazione.



Alla festa, pubblicizzata sui social, si sono recati molti minorenni per la ricorrenza di “Halloween”. All’arrivo dei carabinieri alcuni hanno dichiarato di aver pagato 15 euro, quota che comprendeva l’ingresso e due consumazioni.



Il proprietario della villa è stato quindi segnalato alla Procura per la violazione degli artt. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti senza licenza) e 86 TULPS (esercizio della somministrazione di bevande senza licenza e autorizzazioni).